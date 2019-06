Sorrento, Aponte lasci un segno sulla città come Lauro, una riflessione di Francesco Parisi

Sorrento, riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Francesco Parisi, già Presidente dei commercianti della città del Tasso :

Io ricordo, ero piccolo, il Comandante Achille Lauro, anche lui Sorrentino, anche lui innamorato di Sorrento. Armatore, mecenate, ha lasciato a Sorrento una scuola e tante proprietà. Ha legato per sempre il suo nome a Sorrento. Mi chiedo perché l’ armatore Gianluigi Aponte, grande, anche più grande del compianto Lauro, non lascia un’opera che possa legare il suo nome per sempre alla città di Sorrento? Ecco quale occasione migliore se non quella del percorso meccanizzato per il porto? In questo modo l’opera sarà della città di Sorrento, con gestione pubblica, e non un affare per pochi, i soliti noti? L’immortalità è data da gesti generosi a beneficio di tutti, e non da la solita ricerca del profitto. Si liberi da tutto il codazzo che la circonda e che dalla vicinanza alla sua persona spera di trarre un beneficio personale. Stupisca il mondo con la donazione di un opera così importante per la sua città Natale.