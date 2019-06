Ravello, torna l’ordinanza: vietato intercettare i passanti per attirarli nelle attività commerciali

Proprio come l’anno scorso è scattata l’ordinanza a Ravello che vieta di intercettare i passanti per attirarli nella propria attività commerciale. Una pratica che è estremamente comune non solo nei territori della Divina e della Penisola Sorrentina, ma un po’ dappertutto nelle zone turistiche. Il divieto di procacciamento della clientela è scattato in diversi Comuni in giro per l’Italia, anche in Costiera Amalfitana e Sorrentina.

Nell’ordinanza si legge come nel territorio, soprattutto nel centro storico, siano presenti numerose attività commerciali e pubblici esercizi, che da sempre, proprio per la loro ubicazione prossima ai principali monumenti, sono da considerarsi un vero e proprio biglietto da visita della Città, primo punto di accoglienza per i turisti e i visitatori provenienti da tutto il mondo.

Alla Polizia locale sarebbero giunte numerose segnalazioni e lamentele in merito al continuo e fastidioso comportamento di alcuni titolari e dipendenti di attività terziarie, volto al procacciamento della clientela, alla raccomandazione di questo o quell’esercizio e all’offerta di beni o servizi spesso non richiesti.

Ecco perché è stato fatto assoluto divieto di:

avvicinarsi e/o fermare persone o vetture per svolgere opera di raccomandazioni, anche con semplice cenno di invito ad accostare;

offrire al di fuori delle attività commerciali o di pubblico esercizio, dietro compenso diretto o indiretto, beni o servizi non richiesti;

molestare o disturbare in qualsiasi altro modo la libera e tranquilla circolazione delle persone per le vie cittadine;

accompagnare turisti presso esercizi pubblici o commerciali al fine di invitarli all’acquisto;

distribuire volantini pubblicitari o sponsorizzare eventi in qualsiasi modo, se non previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale;

Utilizzare il simbolo “i”o altri analoghi, per indicare un punto informazioni, se non preventivamente autorizzato dal Comando di polizia Locale;

offrire la propria opera o conoscenza per visite guidate o turistiche.