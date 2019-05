Ieri sera, lunedì 20 maggio, ha riaperto il Jolly Bar, in Via Don Minzoni a Sant’Agnello . Per l’occasione si è svolta una festa di celebrazione da tutta la costa di Sorrento , con tanto di torta e spumante, per questo momento tanto atteso. Infatti, nei giorni scorsi, sulla pagina Facebook del Bar, sono stati pubblicati dei post che annunciavano l’apertura dell’esercizio e che inevitabilmente aumentavano l’attesa, soprattutto da parte di chi era solito frequentare l’attività.

Il bar si presenta decisamente rinnovato ed ampliato rispetto a come l’avevamo lasciato prima dei lavori con stile e classe. Suggeriamo a tutti i clienti che non hanno potuto presenziare alla festa di riapertura, di recarsi al Jolly Bar per poter osservare i cambiamenti e le innovazioni effettuate, le quali hanno contribuito sicuramente a rendere migliore l’esercizio sotto tutti i punti di vista.

di 24 Galleria fotografica Jolly Bar









Il Jolly Bar è sempre stato un punto centrale di Sant’Agnello, situato sulla piazza principale di Sant’Agnello, ed è molto apprezzato dalla clientela per il buon caffè, per il personale molto accogliente e disponibile o semplicemente per passare del tempo in famiglia e con gli amici.

Si augura un grosso in bocca al lupo a Ludovica, Danilo e Antonio e tutto lo staff, sempre molto cordiale e cortese, per questa “nuova” avventura.

Foto Simona La Feld