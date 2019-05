Assurdo a Castellammare: politici minacciati per un posto da netturbino

Assurdo quanto sarebbe capitato a Castellammare di Stabia. Stando a quanto rivelano i colleghi di Metropolis, pare che diverse persone abbiano fatto pressioni nei confronti di alcuni esponenti politici del posto affinché venisse concesso loro un posto di lavoro come netturbino. Le forze dell’Ordine stanno indagando su rapporti tra politici e operai, in relazione alla vicenda ben nota dell’appalto rifiuti. Le indagini stanno facendo luce in particolare su incontri avvenuti tra politici ed operai: alcuni esponenti politici si sarebbero rivolti alle autorità competenti dopo pressioni forti ricevute, perché concedessero posti di lavoro come netturbino. Alcune di queste sarebbero persino state documentate da parte dei politici che le hanno subite.

Ricordiamo che avanza anche l’indagine circa la gestione dell’appalto rifiuti a Castellammare: si parla di eventuali illeciti da parte di Am Tecnology per quanto riguarda lo smaltimento e la raccolta rifiuti e presunte assunzioni clientelari. L’amministrazione comunale si è duramente schierata contro questa situazione ed è stata inviata una nota agli uffici per cercare di capire se fosse possibile persino revocare l’appalto alla ditta.