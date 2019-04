Sorrento e Penisola. Valorizziamo le case nelle zone collinari, sono il nostro futuro. Intervento dell’immobiliarista Paola d’ Esposito

Sorrento e Penisola. Valorizziamo le case nelle zone collinari sistemandole, saranno il nostro futuro. Intervento dell’immobiliarista Paola d’ Esposito CEO dell’agenzia immobiliare Progetto Casa Immobiliare :

“Il futuro abitativo della Penisola sorrentina è nelle zone collinari . I cittadini , è un dato di fatto, potranno avere delle opportunità nelle zone alte di Sorrento, Meta, Vico Equense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello. L’appello che va fatto alla politica è di riparare le strade che collegano le zone alte. Situazioni come Casanocillo, che collega Piano di Sorrento ad Arola, in un tempo strettissimo di cinque minuti. Alberi con Montechiaro, Vico Equense e tutte le frazioni come Fornacelle, Pacognano, Arola, Preazzano, Ticciano ect. Ovviamente evitando la circolazione di mezzi pesanti in queste stradine, rompendole. I collegamenti della Eav vanno considerate solo per le strade abilitate a questi carichi. Per Sorrento è lo stesso. Parliamo ad esempio di Casarlano, Cesarano, Santa Lucia, Priora ect…Via Rivezzoli ad esempio è una strada che andrebbe completamente rifatta. Con questa soluzione tutto il centro di Sorrento si sposterebbe fuori dall’inquinamento acustico e ambientale, anche solo per i mesi estivi con acquisti ed affitti economici”.

Per info ed appuntamenti 081 8788600 oppure 3382599306