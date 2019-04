RIFLESSIONI PASQUALI DEL SINDACO VINCENZO IACCARINO

#MADICOSAPARLIAMO

GIMAX

RIFLESSIONI DEL SINDACO

DI PIANO DI SORRENTO

VINCENZO IACCARINO

Oggi è il giorno del Pane del Vino come cantano le donne dell’Annunziata sui versi composti da don Arturo, ma è anche il giorno in cui sui volti calano i cappucci a celare identità ed emozioni e donare ai confratelli quel senso di eternità di un Rito senza tempo.

Stasera i “sacchi” bianchi dell’Annunziata al tramonto riempiranno le nostre strade, all’approssimarsi della notte le vie si incendieranno con i confratelli di Trinità. Dopo una piccola pausa, a notte inoltrata, sotto la luna piena del Venerdì Santo, i Confratelli di Mortora accompagneranno le Madonna in cerca del suo Figlio e lo stesso faranno i Neri. Gli incappucciati con i loro lampioni e le loro fiaccole illumineranno la notte e ci guideranno sino all’alba tra rimbombi di tamburi ed inni le cui melodie ci riporteranno alla nostra infanzia. Auguro a tutti voi, partecipanti e spettatori, anch’essi attori forse inconsapevoli, di vivere queste ore nella consapevolezza che queste Tradizioni sono un grande dono che i nostri avi ci hanno tramandato e che noi dobbiamo tramandare a chi verrà. Questa sera e questa notte lasciamoci abbracciare dai nostri ricordi e dalle nostre emozioni e se incroceremo lo sguardo anonimo di un incappucciato non spaventiamoci se in esso vedremo gli occhi dell’amico, del fratello, del padre che ci ha lasciato anni fa.

A margine una comunicazione “tecnica” quest’anno per la prima volta e tra i primi in Italia seguiremo alcune processioni con il tracciamento GPS. Il link per accedere lo troverete sul sito del comune ed è accessibile anche dal telefonino. Al momento in cui scrivo la Confraternita che ha aderito è quella di Mortora. Tradizione e tecnologia si fondono per rendere più fruibili i Riti della Settimana Santa.

Foto esclusiva di Gimax

