Mare in burrasca in Costiera: alla Praia chiusa la strada pedonale

E’ stata chiusa al causa del mare in burrasca a Praiano la la stradina pedonale che dal borgo marinaro della Praia conduce fino al night club l’Africana.

La strada è stata interdetta dagli agenti del comando di polizia municipale che hanno provveduto a sbarrare le due estremità per impedire il transito pedonale vigilando poi l’area e scoraggiando in alcuni casi chi intendeva attraversare la stradina.

E’ da ieri che tutto il nostro territorio è colpito dal maltempo che sta portando, oltre alla pioggia, venti di scirocco che hanno fatto increspare il mare facendogli raggiungere anche forza 7. Proprio per evitare problemi alla pubblica incolumità diverse città di mare hanno collocato in prossimità delle aree portuali una serie di avvisi o in alcuni casi interdetto gli accessi, proprio come Praiano.

La strada che conduce alla Praia, ora intransitabile, è stata teatro di due drammatici episodi che portarono alla morte di due donne. L’ultima il 2 gennaio scorso: una sfortunata turista di Belluno fu trascinata in mare da un’onda mentre si trovava a passeggiare col marito e una coppia di amici lungo la suggestiva stradina che unisce la Praia con il night club Africana.

Un drammatico evento per il quale il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, è stato raggiunto a luglio da un avviso di conclusione indagini. Omicidio colposo il titolo di reato che la procura ha contestato in estate al sindaco di Praiano per la morte di Mariangela Calligaro, la donna, 55 anni che morì risucchiata da un’onda.

