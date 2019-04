Maiori: Sfiorato il Jackpot al Superenalotto

Sfiorato il Jakpot record a Maiori, in Costiera Amalfitana. La fortuna ha visto una vincita con il 5 di circa 28 mila euro grazie a una schedina convalidata alla ricevitoria Tabacchi e Profumi in via Santa Tecla 42.

Con Superenalotto le categorie di vincita sono 6, ed il 5 equivale a 5 numeri presi su 6. Per la categoria 5 la probabilità di vincere è di 1 su 1.250.230, insomma, un vero colpo di fortuna.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 132,9 milioni di euro, premio in palio più alto al mondo e quinto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.