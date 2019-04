La simpatica “Stefdies” si fa fotografare sulla spiaggia di Amalfi “in posa”… – FOTO

Tra le foto che la ritraggono nella sua tipica posa, c’è anche Amalfi. Stiamo parlando di Stefdies, una performer fotografica molto attiva su Instagram che è davvero originale, in quanto si fa fotografare difatti come se fosse morta, in giro per il mondo. “Ogni foto è un “anti-selfie” che si sforza di tornare alle radici di ciò che una fotografia doveva essere, un momento catturato nel tempo”.

Le foto tendono a provocare riflessioni sulla mortalità, la funzione della fotografia e stimolano l’immaginazione. Niente è premeditato o preparato in queste fotografie, lo scatto viene catturato nel momento in cui si verifica. Non vengono utilizzate attrezzature, illuminazione o condizioni speciali.

“Io (l’artista) conduco la mia solita giornata, e se ci dovesse essere un momento o un luogo che trovo particolarmente provocante, faccio una foto di STEFDIES. Questa è la bellezza di questa serie, ogni foto è solo un blip in un giorno. Niente di meno, niente di più. È il senso più vero di ciò in cui credo che le fotografie dovrebbero essere la prova tangibile che “ero qui”.

“La serie di foto Stefdies”, si legge sul sito ufficiale, “ci ricorda che un giorno moriremo, come la nostra figura a faccia in giù. Quindi vedendola nella fotografia si sveglia non solo l’immagine, ma noi. Ci viene data l’opportunità di ‘morire prima di morire’ e di prendere veramente il momento nella foto come dobbiamo nella vita. Non si tratta della morte, si tratta della vita”.