No Box auto a Maiori. Il Comitato chiede chiarezza. Lavori della Gemar di Piano di Sorrento che fece anche a Positano

No Box auto a Maiori. Il Comitato chiede chiarezza. Pubblichiamo il post del Comitato Genitori del paese della Costiera amalfitana , un muro contro muro da parte del sindaco Antonio Capone che sembra irremovibile. I Lavori dovrebbero essere della Gemar di Piano di Sorrento di Fabrizio Gargiulo , una società che che fece i lavori anche a Positano , e ha anche in progetto parcheggi a Praiano, fermati al momento dalla Soprintendenza di Salerno , ma in quel caso riqualificando un’area senza cacciare gli studenti dalla scuola e mettere in difficoltà le famiglie. Vi fu un dialogo , un progetto virtuoso , qui invece sembra davvero un disastro e bene fanno i genitori a chiedere chiarezza

SCUOLA

PER FARE CHIAREZZA:

Trasferimento alunni in Edificio Via Capitolo:

1) Alcuna prescrizione dei NAS, ASL, Vigili del Fuoco, impone il trasferimento immediato degli alunni delle primarie da Via De Jusola; (verbale Nas e verbale Prefettura)

2) L’incontro con il Prefetto è stato richiesto dal SINDACO e non viceversa (verbale Prefettura)

3)Il Prefetto si è limitato a prendere atto della decisione del Sindaco di costruire una nuova scuola con lo strumento del project financing (scelta prettamente personale di chi l’ha proposta). Non si ravvisa alcuna urgenza per il “trasferimento”

4)L’edificio di Via De Jusola, secondo relazione del 24/10/2012 dell’ingegnere Gioita Caiazzo (RSPP della scuola), “è staticamente sicuro”. Andrebbe verificato alla luce della nuova normativa antisismica del 2003 come tutti gli edifici pubblici, compreso quello di Via Capitolo.

5) L’ingegnere Gioita Caiazzo (RSPP della scuola) nello stilare il Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) anno scolastico 2018/2019, adottatto dalla Dirigente Scolastica, non ha ravvisato alcun problema di “CARICO ANTROPICO” presso l’edificio di Via De Jusola.

6)SCUOLA DELL’INFANZIA:non vogliamo promesse, vogliamo certezze. Dove e quando saranno trasferiti i nostri bambini più piccoli. Quale sarà il loro destino?

7)L’edificio di Via Capitolo con lo spostamento degli alunni delle primarie, ha i requisiti di sicurezza antisismica e antincendio?

Alla luce di quanto esposto sopra, ci auguriamo fermamente che non avvenga il paventato trasferimento degli alunni dall’edificio di Via De Jusola a quello di Via Capitolo, se non dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni e le certificazioni che attestano la sicurezza di quest’ultimo.

Comitato No Box Auto sotto l’Edificio Scolastico di via De Jusola