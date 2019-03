Il Comune di Agerola stanzia 90.000 euro per i lavori di messa in sicurezza del Sentiero degli Dei

Il sentiero degli Dei, che collega Agerola a Positano, è uno dei più belli al mondo ed ogni anno viene percorso da migliaia di persone attratte dal panorama mozzafiato che è possibile ammirare immersi tra il verde della vegetazione e l’azzurro del mare e del cielo. Si tratta di uno dei percorsi turistici più importanti a livello internazionale e costituisce una delle perle della costiera amalfitana. Purtroppo lo scorso mese di febbra ioun tratto del Sentiero fu interessato da una frana. L’amministrazione comunale di Agerola ha stanziato 90.000 euro per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area. I lavori sono stati affidati alla ditta Gheller srl di Solagna (provincia di Vicenza). Si tratta di una ditta specializzata proprio nella bonifica e consolidamento delle pareti rocciose. I lavori consisteranno in interventi di rilievo geostrutturale della porzione di parete interessata dal distacco roccioso, l’ispezione e l’eliminazione di masse instabili e la costruzione di una barriera paramassi che protegga il sentiero sottostante. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dalla giunta ed ora dovrà essere approvato definitivamente in consiglio comunale. Nel frattempo è stato siglato un protocollo d’intesa tra Parco dei Monti Lattari e Cnsas per il soccorso alpino che mira all’intensificazione delle iniziative di prevenzione ed al miglioramento delle attività di ricerca e soccorso, che purtroppo si rendono spesso necessarie poiché sono sempre tanti coloro che si avventurano sul sentiero senza avere un’adeguata preparazione fisica ed il necessario equipaggiamento.