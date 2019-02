Vico Equense all’alberghiero il food contest Agrichef , ecco di cosa si tratta – Si terrà venerdì prossimo, 8 febbraio, all’Istituto Alberghiero “Francesco De Gennaro” di Vico Equense il food contest Agrichef, organizzato dalla Cia della Regione Campania e patrocinato dal Comune di Vico Equense. Prenderanno parte alla competizione 9 aziende agrituristiche del territorio campano, rappresentative delle 5 Province, che presenteranno piatti cucinati in loco utilizzando solo ed esclusivamente prodotti stagionali di propria produzione accuratamente selezionati, frutto della tradizione campana. Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere il ruolo dell’agriturismo e di valorizzare tutte le prosperose risorse offerte dal territorio. Gli agriturismi che parteciperanno alla competizione sono i seguenti:

per la provincia di Salerno: Agriturismo La Vammora (Laviano) e Agriturismo Casina del Principe (Roccadaspide)

per la provincia di Napoli: Agriturismo La Cantina Del Fattore e Tenuta L’incanto (entrambi di Vico Equense)

per la provincia di Avellino: Agriturismo Quaresima (Monteforte Irpino) e Agriturismo Cantina Rocca dell’Angelo (Venticano)

per la provincia di Benevento: Agriturismo O’ tivolo ( Apollosa) e Agriturismo La collina di Roseto (Benevento)

per la provincia di Caserta: Agriturismo e Cantina Masseria Piccirillo (Caiazzo)

A comporre la giuria, che decreterà il vincitore del titolo Agrichef Campania saranno: il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore; il Dirigente scolastico dell’ ISIS De Gennaro Salvador Tufano, accompagnato dallo Chef Pasquale Savarese, dello stesso istituto; lo chef stellato dell’ Antica Osteria Nonna Rosa Peppe Guida; il food-blogger Ingordo alias Alessandro Tipaldi; il Presidente del Consorzio di Tutela Provolone del Monaco Dop Giosuè De Simone; i giornalisti Umberto Celentano e Giancarlo Panico. Il vincitore parteciperà, a titolo di Agrichef rappresentativo della Regione Campania, alla serata conclusiva che si terrà a Roma sfidando gli esponenti delle altre regioni aderenti.