Tramonti, un Comune sempre più green… e per davvero!

Il piccolo comune della Costiera amalfitana si conferma realtà virtuosa e attenta alle tematiche ambientali, attivo in iniziative e campagne sulla promozione del risparmio energetico, della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri temi ambientali.

Nell’ottica di considerare il rifiuto quale valore aggiunto e innovativo del processo di civilizzazione umana e di governo delle risorse, l’ultima iniziativa adottata a Tramonti in ordine di tempo, è la possibilità di sottoscrivere l’ecocard per accedere ai benefici del conferimento dei materiali al centro di raccolta nella frazione Pietre – tra i quali una riduzione sulla TARI -, nei giorni di apertura (giovedì dalle 15 alle 17 e sabato dalle 10 alle 13).

Un’altra buona pratica ambientale profusa dall’Amministrazione comunale riguarda il riciclo di compost mediante biotrituratore. In questi mesi avviene la potatura degli alberi. Per smaltire gli scarti vegetali senza ricorrere ai roghi, è possibile chiedere al Comune di Tramonti il biocippatore. Con solo 5 euro di contributo verrà portato a casa di chi ne fa richiesta che potrà sminuzzare gli scarti che diverranno prezioso “cibo” naturale per le piante. Il risultato della triturazione, infatti, può essere usato come fertilizzante, lettiera per gli animali, combustibile o avviato al compostaggio. Con una drastica diminuzione delle emissioni di fumi, dannosi per l’ambiente e per la salute di tutti i cittadini.

L’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 ha portato l’Amministrazione comunale di Tramonti alla stipula di un protocollo d’intesa con Enel Energia Spa per agevolare e sensibilizzare l’utilizzo delle auto elettriche. Sono iniziati da qualche giorno i lavori per due postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici, nelle frazioni di Polvica e di Campinola, ognuna per alimentare due macchine contemporaneamente. Iniziativa che darà il via ad un nuovo concetto di eco-compatibilità basato sull’innovazione e sulla salvaguardia dell’ambiente. I costi e gli oneri sono a carico dell’Azienda. Il Comune di Tramonti è stato il primo a recepire l’iniziativa in Costiera e nelle zone limitrofe.

Un piccolo comune che si pone in evidenza come esempio di sostenibilità ambientale e impegno in ottica green, attiva e partecipata, che vede in prima linea l’impegno dell’Ente amministrativo.

