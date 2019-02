Castellammare di Stabia. Genitori puliscono le aree esterne della scuola dei loro figli, stanchi di aspettare un intervento pubblico

Castellammare di Stabia. Le aree esterne dell’istituto comprensivo “Karol Wojtyla”, nella zona periferica Moscarella, erano da tempo in condizioni non ottimali a causa delle erbacce che erano cresciute incontrollate e che diventano facilmente rifugio di insetti e topi. Inoltre, l’erba alta nascondeva anche tantissimi rifiuti ingombranti, come serbatoi delle auto e addirittura dei lavandini. Purtroppo il quartiere non rientra tra i primi interessi dall’amministrazione comunale e questo contribuisce ad un degrado che ha portato anche a diverse operazioni antidroga e ad arresti. Alcuni genitori hanno deciso di non aspettare che qualcuno dal settore pubblico decidesse di porre rimedio a tale situazione ma si sono messi in gioco in prima persona e da circa un mese hanno cominciato a ripulire gli spazi adiacenti la scuola dei loro figli, in modo che i bambini ed i ragazzi di elementari e medie possano vivere la loro giornata scolastica in un ambiente sicuramente più salubre, oltre che più bello da vedersi. Ora il viale che conduce all’ingresso dell’istituto è completamente libero da erbacce e, inoltre, sono state recuperate della aiuole che i ragazzi potranno utilizzare per delle attività. I genitori vorrebbero anche realizzare un bel parco giochi dove i bambini possano trascorrere dei momenti di divertimento e, per tale motivo, chiedono aiuto al sindaco Gaetano Cimmino ed ai cittadini con la speranza che arrivi la donazione di qualche giostrina e di qualche scivolo. Avanzano anche l’ipotesi di poter utilizzare le giostre che si trovano nell’area nei pressi di Marina di Stabia e che sono inutilizzate. Una bella storia questa che arriva da Castellammare e che può essere di esempio per tanti cittadini.