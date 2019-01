Vico Equense. Alberghiero in lutto per la scomparsa dell’ex preside

Profondo cordoglio ha suscitato l’improvvisa scomparsa, avvenuta la scorsa notte a Napoli, di Armando Izzo. Preside sostenuto dai principi di «vecchia scuola», carismatico e determinato, Ha legato il suo nome alla riorganizzazione logistica dell’istituto alberghiero «Francesco De Gennaro», diretto dal 2000 al 2017. Nel corso della sua attività al vertice del glorosio «Alberghiero» vicano è stato anche coordinatore della conferenza d’ambito dei dirigenti scolastici. «Uomo di grande bontà e rettitudine morale – scrive in una nota l’Istituto De Gennaro, attualmente diretto da Salvador Tufano – sempre attento e disponibile nei confronti dei docenti, degli alunni e delle loro famiglie». Il preside Armando Izzo ha lasciato un segno indelebile tra le aule della scuola vicana, prodigandosi ininterrottamente per la crescita e lo sviluppo dell’Istituto nell’arco di 17 anni. «L’intera comunità scolastica si legge ancora nella nota – dell’Istituto Alberghiero Francesco de Gennaro di Vico Equense – si stringe attonita intorno alla famiglia e ai numerosissimi amici e conoscenti che ne piangono in queste ore la scomparsa». I funerali saranno celebrati questa mattina, alle ore 11, a Napoli, nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia. In segno di partecipazione e cordoglio gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Alberghiero di Vico Equense, parteciperanno alla cerimonia di commiato, accompagnati dall’attuale dirigente scolastico, Salvador Tufano e da una folta rappresentanza dei docenti.

Antonino Siniscalchi