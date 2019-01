La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore Giallo per i fenomeni di dissesto idrogeologico dovute alle precipitazioni attese a partire dalle 8 di domani mattina fino alle 23.59 della stessa giornata, con particolare riferimento alla fascia costiera.

Sulle zone di allerta 1, 3, 5,6, 8 ossia Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento, si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale”. Si segna anche la presenza di vento, con possibili raffiche nei temporali.

Tra i fenomeni di dissesto connessi a tale scenario si evidenziano “Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità

locali (tombature, restringimenti, ecc)”.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico dovuto alle precipitazioni piovose sia alle sollecitazioni dei venti.