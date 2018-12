Massa Lubrense. Episodi di vandalismo, danneggiate numerose macchine

Massa Lubrense. Brutto Natale per alcuni cittadini di Monticchio, che hanno avuto l’amara sorpresa di trovare le proprie auto danneggiate. Sui social un massese pubblica la foto della sua autovettura alla quale hanno dipinto la targa con della vernice blu, la stessa usata per imbrattare con figure non certo natalizie il vetro posteriore. Ad altre 40 auto, invece, sono state tagliate le gomme. Non si può certamente parlare di una bravata ma di un vero e proprio atto di vandalismo compiuto da ignoti forse sotto l’effetto dell’alcol bevuto durante i festeggiamenti. Sarà sicuramente difficile risalire all’identità dei colpevoli anche perché la zona sembra non essere dotata di telecamere di videosorveglianza. Ci auguriamo che se qualcuno ha visto qualcosa possa riferirlo alle forze dell’ordine, perché solo denunciando simili gesti si può evitare che accadano nuovamente.