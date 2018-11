Minori si classifica al 36° posto nella XIV edizione dei Comuni Ricicloni

L’iniziativa Comuni Ricicloni Campania è giunta alla XIV edizione e la città di Minori si è classificata al 36° posto. Un bel risultato per la cittadina della costiera amalfitana e l’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento a tutti i cittadini ed in particolare agli operatori addetti al servizio per il risultato che porta la raccolta differenziata a Minori ad una percentuale superiore all’80%. L’amministrazione sottolinea, però, come il buon risultato ottenuto non debba far perdere l’obiettivo di raggiungere altre vette in quella battaglia di civiltà che la raccolta differenziata segna nell’immagine del paese.