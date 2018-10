Napoli 2-0 Sassuolo. Continua a convincere il Napoli di Ancelotti.

Anche questa volta Ancelotti cambia modulo e interpreti. Sei cambi dalla quella partita che ha fatto sognare tutti i napoletani mercoledì contro il Liverpool; il modulo assomiglia ad un 4-3-3 che sicuramente è molto diverso da quello di Sarri. A decidere la partita ci pensano Ounas, che sblocca subito la gara, mentre Insigne perfeziona la vittoria con un gol fantastico all’incrocio dove Consigli non può fare nulla. Cambiano i giocatori ma non il gioco e la voglia di vincere. Ancelotti prepara una squadra molto aggressiva e pressante. Il primo gol è infatti frutto di una grande pressione in fase offensiva, poi Ounas sfrutta alla perfezione l’occasione. Il Napoli di Ancelotti è una squadra padrone del campo che lavora soprattutto sulla pressione e il concedere pochissimo agli avversari. Ovviamente i ritmi cambiano durante la partita, e questo l’abbiamo notato sia contro il Liverpool e sia con il Sassuolo. Nel primo tempo il gioco è spettacolare per circa mezz’ora, mentre negli ultimi quindici gli azzurri concedono qualcosa agli avversari. Nel secondo tempo il copione è lo stesso, bisogna lavorare sulla costanza per 90 minuti. Da sottolineare anche l’ottima prestazione del portiere Ospina che salva tutte le occasioni che capitano ai neroverdi in momenti di sbandamento degli azzurri. Il campionato riprende la settimana prossima per la sosta delle nazionali, dopodiché ci aspetterà un finale di ottobre ricco di partite.