Massa Lubrense, mercoledì 17 meetup “Movimento 5 Stelle” a Pastena: pronta una lista per le amministrative?

Si terrà mercoledì 17 ottobre un incontro che vedrà protagonisti i cittadini di Massa Lubrense e gli iscritti al Movimento 5 stelle. Nella frazione di Pastena, potrebbero essere creati i presupposti per una lista M5S in vista delle prossime amministrative: un’ipotesi tutt’altro che utopistica.

“Attivisti, simpatizzanti e soprattutto chiunque voglia conoscere cosa vogliamo far nascere in uno dei posti più belli al mondo; cittadini che dedicano e prestano al Paese le loro competenze, le loro professionalità, il loro senso civico, la loro passione attraverso gli ideali e lo spirito del Movimento Cinque Stelle” – questo si legge sui social da parte degli organizzatori. “Siamo un gruppo di attivisti che ha iniziato un percorso e vorremmo proporre insieme a tutti i cittadini Massesi che ne hanno voglia e passione un nuovo modo di fare politica anche a livello locale ispirandoci agli ideali del Movimento. Partecipare e dare un contributo di proposte anche minimo da parte di tutti sarebbe auspicabile. In questo primo meeting parleremo proprio di questo programma”.