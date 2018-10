I CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME DI SORRENTO CELEBRANO I 20 ANNI

Nella splendida cornice del prestigio Hotel Corallo in Sant’Agnello la delegazione Torquato Tasso Sorrento dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme coordinata dal Gr. Uff. Prof. Giuseppe Schettino ha festeggiato i suoi 20 anni.

Presente alla conviviale S.E. Luogotenente per L’Italia Meridionale Tirrenica Cav. Gr. Croce prof. Giovanni Battista Rossi, i presidi responsabili: Cav. Gr. Croce Carlo Pubblico per la Sezione Napoli-Golfo, il Cav. Gr. Croce Giovanni Angelo Marciano per la Sezione Napoli-San Felice, il Comm. prof. Luigi Ramunno per la Sezione Napoli Beata Vergine del Rosario ed il segretario della Luogotenenza il Gr. Uff. Dott. Eduardo Sangiovanni.

Nel corso della conviviale il Delegato ha riferito il motivo dell’incontro e i nomi dei componenti della prima Delegazione 1998.

Tra le attività in corso il Luogotenente ha ricordato:

– la vetrata raffigurante la Madonna di Pompei, in via di realizzazione a cura della Sezione dì Napoli- Beata Vergine del Rosario, che verrà donata al Patriarca Latino di Gerusalemme ed esposta nella chiesa di Nazareth,

– la Santa Messa che sarà celebrata il prossimo primo dicembre nella Basilica dell’Incoronata del Buon Consiglio in Capodimonte Napoli con l’esposizione di un quadro è di una reliquia di Bartolo Longo.

Il Luogotenente ed il Preside della Delegazione Napoli-Golfo m, di cui la Delegazione organizzatrice dell’evento fa parte, hanno omaggiato un credo raffigurante la croce di Gerusalemme sia all’attuale delegato Gr. Uff. Prof. Giuseppe Schettino sia al Cav. Dott. Carlo Ercolano uno dei primi componenti della Delegazione

Erano presenti alla conviviale i Cavalieri Mattia Cacace, Aldo Di Fronzo, Carlo Ercolano, Massimo Fiorentino, Rosario Fiorentino, Giuseppe Galati, Salvatore Mascolo, Claudio Quintano e Andrà Riva.

Un affettuoso ringraziamento infine va al padrone di casa Cav. Avv. Massimo Fiorentino che gentilmente ha messo a disposizione le splendide sale del suo lussuoso Hotel.