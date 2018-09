Vettica di Amalfi specchio parabolico in curva ancora senza sostituire. L’altro giorno incidente tra un auto e un bus

Si fa presente ancora una volta che a Vettica di Amalfi nella curva di via g.d Amalfi lo specchio parabolico e rotto e va sostituito immediatamente perché è di notevole importanza per autobus è auto che possono scontrarsi e per le persone che devono attraversare la strada tra cui bambini e diversamente abili si chiede al comune il ripristino dello specchio parabolico nuovo. L’ altro giorno a causa della mancanza dello specchio un incidente tra un autobus SITA e un auto che fortunatamente a provocato solo danni ai due veicoli poteva accadere di peggio.