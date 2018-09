Roma, lite in strada: aggredito e ucciso a bottigliate alla fermata della metro

Rissa con morto a Roma. Un uomo senza fissa dimora, in corso di identificazione, è stato ucciso sabato sera alle 18.45 circa in via di Pietralata, ferito al collo con un coccio di bottiglia durante una lite.

A colpire a morte la vittima è stato un 43enne romeno clochard con precedenti che si trovava nei pressi della fermata della metro.