Marcianise. Scomparso il 22enne Mariopio Zarrillo, aiutateci a ritrovarlo

Continuano le ricerche di Mariopio Zarrillo, 22enne di Marcianise, le cui tracce si sono perse venerdì sera, quando il giovane è stato visto l’ultima volta intorno alla 22.30 in Via San Francesco, dove ha parcheggiato la sua auto e si è poi allontanato a piedi con un piccolo zaino sulle spalle verso Capodrise e avrebbe anche inviato un messaggio alla fidanzata. Il suo cellulare poi è rimasto irraggiungibile. I familiari, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine che nell’ambito delle indagini hanno acquisito filmati di videosorveglianza della zona. Il padre, che lavora come infermiere all’ospedale di Maddaloni, la madre e i suoi familiari, insieme al sindacalista dell’Asl Caserta, Nicola Cristiani, hanno lanciato diversi appelli via social. Gli inquirenti, intanto, hanno escluso che Mario Pio fosse in possesso di qualche arma. Una voce circolata ieri e smentita da autorità e familiari. Il giovane, a quanto pare, avrebbe una semplice licenza per accedere al poligono di tiro. Chi avesse notizie utili al ritrovamento del ragazzo può contattare le forze dell’ordine al 112 o 113 oppure i numeri 3385222147 – 3394035293 – 332294469.