Luca Cimmino orgoglio di Praiano e della Costa d’Amalfi , uno dei maggiori esperti al mondo dell’Uveite . Oggi vogliamo parlarvi di una grande professionalità della Costa d’ Amalfi, la famiglia di origini praianesi è titoalare dell’hotel Margherita.

Nella ricerca di notizie abbiamo scoperto , anche grazie alla segnalazione di un’amico professionista, che un figlio delle nostre terre è uno dei maggiori esperti al mondo dell’Uveite, ma non solo, un vero e proprio scienziato della vista.

L’#uveite è considerata una malattia rara: con una maggiore prevalenza nelle donne rispetto agli uomini, si presenta soprattutto tra gli adulti dai 20 ai 50 anni, ne sono colpite 15 persone su centomila ogni anno, ma può causare cecità nel 10-15% dei casi. Il Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con la struttura semplice di Immunologia oculare diretta dal dotto Luca Cimino (in foto), è centro di riferimento a livello nazionale per la cura di queste patologie. Per chiarire dubbi e perplessità collegate alle terapie, ma anche ai problemi da affrontare nella vita quotidiana, l’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia insieme alle associazioni di volontariato Simba e Amrer ha organizzato lo scorso sabato 22 settembre nella sala riunioni del Core e nelle aule di Formazione dell’Arcispedale un convegno rivolto ai pazienti e ai loro famigliari.