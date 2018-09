Capri. Appello contro la cattiva abitudine di gettare le cicche di sigarette per strada

Capri. Il gruppo di maggioranza comunale “La Primavera” pubblica sui vari social e canali web un’immagine raffigurante un tombino colmo di cicche di sigarette. La foto è accompagnata dal messaggio “Non ridurmi così” ed è un appello volto alla sensibilizzazione dell’ambiente rispettando le strade ed i tombini che ogni giorno sono ricoperti di mozziconi di sigaretta. Con l’avvicinarsi della stagione delle piogge, inoltre, il problema diventa ancora più grave perché le cicche gettate nei tombini, oltre a non essere belle da vedere, creano delle ostruzioni che impediscono il corretto smaltimento delle acque piovane, con tutte le conseguenze negative che ne possono derivare. Purtroppo sono tanti i fumatori che hanno la cattiva abitudine di disfarsi delle cicche gettandole per strada, dimenticando che una sigaretta impiega dai 5 ai 12 anni per degradarsi. A Capri, inoltre, vi è anche una ordinanza comunale del 2012 che obbliga le attività commerciali ed i posti con “flusso pubblico” a dotarsi di posacenere da strada all’esterno della propria attività, proprio per consentire il corretto smaltimento delle cicche evitando di nuocere all’ambiente. Le sanzioni per chi non si attiene alla disposizione dell’ordinanza possono raggiungere anche i 500 euro. Il gruppo “La Primavera” nelle proprie pagine social lancia il seguente monito: “Richiamiamo tutti ad una maggiore educazione, anche per una questione di decoro, evitando di gettare cicche di sigarette e rifiuti vari nelle caditoie che, in alcuni casi, riscontriamo essere diventate praticamente ricettacolo di rifiuti e ricordando anche che vige un’ordinanza comunale, confidiamo nella collaborazione di tutti, anche nel sensibilizzare il vicino in tal senso”.