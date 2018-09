BIBLIOTECA DI PIANO DI SORRENTO, UN MODELLO PER LE ALTRE IN CAMPANIA

La biblioteca comunale di Piano di Sorrento, aperta quasi tutto l’anno dalle 8:00 alle 20:00, anche nei mesi estivi, addirittura anche ad agosto, è tra le più fornite e organizzate della Campania. Dopo che il direttore di Positanonews Michele Cinque ha parlato con Salvatore Notturno che con entusiasmo , insieme ad altri, segue la biblioteca comunale tutti i giorni, l’Alternanza del Liceo Marone di Meta si è recata sul posto col direttore per conoscere meglio questo servizio.

Giornalmente molti studenti, soprattutto universitari, si recano nella struttura per consultare gli svariati volumi presenti in archivio e per sfruttare l’ambiente silenzioso adatto allo studio della sala lettura. Il servizio è gratuito per chiunque ne voglia usufruirne, inoltre è una tra le poche biblioteche comunali ad essere rimasta aperta anche nei mesi estivi, per permettere agli studenti in sessione estiva di avere un luogo adatto allo studio.

Tra i volumi è possibile consultare libri di ogni genere, dai romanzi ai saggi ai testi di discipline specifiche e fare uso di dizionari di lingue straniere.

Il modello organizzativo della struttura è così utile per i giovani della Penisola Sorrentina che è stato preso in esempio dal presidente del Forum dei Giovani di Castellammare di Stabia Fontanella , per proporre un cambiamento organizzativo alla biblioteca comunale della “Città delle Terme”. Ciò lascia intendere le buone credenziali della struttura, che però viene spesso dimenticata dagli studenti che potrebbero farne libero uso, probabilmente anche a causa degli spazi disponibili ristretti rispetto all’utenza che ne usufruisce.

Non solo libri e studio. La struttura ospita conferenze interessanti nel sottostante Centro Culturale e l’ UNITRE organizza tanti corsi di grandissima utilità e importanti per favorire la socialità.

La speranza è che la biblioteca non sia dimenticata, ma che venga potenziata e manutenuta al meglio. E’ davvero un esempio per gli altri comuni.

