Premio Mia Martini, in finale anche Mattia Ruocco: sfida nelle “Nuove Proposte” tra Minori e Ravello

La Costa d’Amalfi ha in gara due giovani promesse musicali al Premio Mia Martini: oltre alla ravellese Fiamma Palumbo c’è anche Mattia Ruocco di Minori. Il minorese, gareggia infatti anche lui nella sezione “Nuove Proposte”, con la canzone “Io ci sarò”, con testo e musica scritti da Rino Celio e arrangiate da Giancarlo Buonocore, in una combinazione musicale prodotta interamente nella Città del Gusto.

Mattia Ruocco, appassionato di musica e teatro, gareggia quindi in finale nel Premio dedicato all’omonima cantante calabrese, scomparsa nel 1995, istituito in sua memoria dall’amico regista Nino Romeo. Il brano cantato dal minorese è disponibile sul sito del Premio Mia Martini. Per votare Mattia si deve inviare un sms al 4787878 scrivendo nel testo “BA” più il codice artista (Mattia Ruocco è il numero 40), ovvero scrivendo “BA (spazio) 40”. La votazione sarà considerata valida se si riceverà un sms di conferma. Il regolamento prevede che si potrà votare, dalla stessa utenza, per un massimo di 50 volte a settimana. Minori, Ravello e l’intera Costiera Amalfitana sono chiamate al voto, in attesa dell’esito radiofonico, con la conclusione del concorso il 21 settembre, alle ore 16.