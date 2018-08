Positano l’Europa dei politici a mare. Ministro della Russia di Putin e alla Tagliata politico di Macron dalla Francia. Difficile riuscire a sapere di più, al momento, ma nella perla della Costiera amalfitana in questi giorni ci sono, oltre ai VIP e attori più importanti del pianeta, anche dei grossi nomi della politica.

A mare ci sarebbe un grosso nome del Governo Putin, se non lui stesso. Non dimentichiamo il loro attaccamento a Positano dove ai Galli hanno avuto Massine e Nureyev i più grandi della loro storia nella Danza, oltre a tanti artisti e scrittori che scelscero il nostro paese per sfuggire ai Bolscevici. Poi nelle vicinanze a Sant’Agnello, la villa dei misteri, di proprietà di un grande magnate russo, come pure la Villa di Benedetto Croce a Sorrento. I russi sono però riservatissimi, sono venuti già ma mai usciti sui media

Alla Tagliata invece sono abituati ai politici, Schroeder qui era di casa e ci veniva anche a piedi. Impossibile trovare posto in questi giorni se non si prenota Qualche giorno fa un uomo politico francese molto importante è venuto a cena nel pomeriggio con 14 uomini di scorta dopo un sopralluogo. Spesso per la cronaca ed i vip perdiamo di vista i politici, chissà se è un bene o un male..