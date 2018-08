Nel corso di questo fine settimana il meteo non promette molto bene per quanto riguarda le nostre zone dato che l’anticiclone africano interesserà soprattutto le regioni settentrionali, tralasciando quelle meridionali, comprese le nostre costiere, a condizioni di instabilità pomeridiana con potenziali rovesci un po’ dappertutto sulla nostra regione.

Le temperature rimarranno molto elevate al Nord con picchi anche di 36 gradi, mentre al Sud il clima rimarrà certamente più fresco con al massimo 32 gradi. Andiamo a vedere giorno per giorno, a partire da oggi, cosa accadrà nello specifico.

GIOVEDì

Già nel corso della giornata di oggi potremmo assistere a dei fenomeni a carattere temporalesco che si alternerebbero a sprazzi di bel tempo. In serata, invece, non dovrebbe piovere con la presenza soltanto di nubi e velature sparse, nulla di che dunque.

VENERDì

La giornata di domani sarà caratterizzata da molta nuvolosità soprattutto sul versante adriatico e dal primo pomeriggio potrebbero manifestarsi fenomeni intensi su molte regioni meridionali, precisamente sulle zone dell’Appennino, Murge occidentali, Daunia e nell’entroterra campano. Potrebbero colpire anche l’Abruzzo ed il Lazio. Nel resto del Paese la situazione si dovrebbe mantenere più che positiva.

SABATO

Anche per il weekend è prevista una certa instabilità dal punto di vista climatico soprattutto al meridione in Puglia, sulle isole, sul versante tirrenico, quindi anche sulle nostre costiere e nei pressi delle alpi. Tutte queste zone potrebbero essere colpite da temporali improvvisi ma che dovrebbero essere passeggeri, quindi soltanto sprazzi di maltempo e nient’altro. Mentre, altrove, dovrebbe mantenersi il bel tempo.

DOMENICA

Anche per la giornata di domenica, purtroppo, c’è molta incertezza ed instabilità soprattuto al Sud, in Calabria ed in Sicilia. Anche la nostra Campania potrebbe essere colpita da piovaschi diffusi ed improvvisi, a seguire anche la Sardegna non se la vedrà molto bene e nemmeno la zona circoscritta alle Alpi.