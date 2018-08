Lo spettacolare veliero a tre alberi Maltese Falcon nelle acque tra Capri e Positano

In questi giorni di Ferragosto nel golfo di Napoli, tra Capri e Positano, è possibile ammirare il veliero a tre alberi Maltese Falcon. Si tratta di un clipper di 88 metri, costruito nei cantieri della Perini Navi per il magnate californiano Tom Perkins, amministratore della Hewlett-Packard Computers. Il veliero è stato varato nel 2006 ed è costituito da uno scafo in acciaio nero e tre alberi rotanti in carbonio che hanno la caratteristica di seguire in modo fluido la direzione del vento. Le sue vele dalla particolare forma quadrangolare hanno una superficie di 2.400 metri quadrati. L’enorme e bellissima barca a vela può ospitare ben 19 passeggeri, con sei cabine riservate agli ospiti e otto per l’equipaggio. Il suo innovativo design e la sua particolare tecnica di rotazione degli alberi ha fatto vincere al Maltese Falcon numerosi premi.