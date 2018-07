MUSIC ON THE ROCKS,continuano gli eventi a Positano

Nella nota discoteca di Positano, il Music On The Rocks, un locale molto particolare in quanto scavato nella roccia, continuano gli eventi dell’estate in corso appena cominciata. Come Special Guest ci sarà Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore televisivo, che presenterà la serata prevista per il prossimo giovedì 12 luglio. Vi mostriamo la foto inerente alla locandina dell’evento.