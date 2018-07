Dimaro-Stasera ore 21- l’amichevole con il Carpi

DIMARO–FOLGARIDA – Insigne falso nueve: una prova che ieri Ancelotti ha confezionato in allenamento e che oggi, nel caso in cui Inglese non dovesse scendere in campo dall’inizio, potrebbe riproporre in occasione della partita con il Carpi. La seconda amichevole della sua gestione, in programma oggi alle 21 allo stadio Briamasco di Trento. E allora, la grande curiosità. L’attesa di vedere di nuovo in campo il Napoli di Carletto, tra l’altro all’opera con una squadra di Serie B e dunque con un avversario decisamente più attendibile del Gozzano. Con ogni dovuta forma di rispetto possibile. Per scaricare nervi e muscoli, tra l’altro, ieri Ancelotti ha concesso ai suoi ragazzi mezza giornata di riposo: sessione di allenamento al mattino e poi libertà. Relax. Ma non per lui: il tecnico, infatti, ha seguito la prima seduta di Milik e Zielinski, giunti ieri in ritiro dopo le vacanze post Mondiale.

LORENZO ALLA DRIES. Insieme con i due polacchi, sorridenti e acclamati dal pubblico che ha comunque affollato le tribune del Comunale di Carciato, ha lavorato anche Inglese, reduce dal lutto familiare che gli ha impedito di partecipare sia alla doppia seduta di venerdì sia alla sessione della mattina. Ed è proprio per ovviare alla sua assenza che, nel corso della partitella finale, Ancelotti ha schierato Insigne falso nueve, alla Mertens per intenderci, con Callejon e Verdi sulla trequarti. Una soluzione temporanea che però ha riscosso un certo successo: con tanto di meraviglioso gol a palombella. Per il resto, gli azzurri dovrebbero cominciare la sfida con Karnezis in porta; Hysaj, Albiol, Maksimovic e Luperto nella linea a quattro; Allan, Hamsik e Fabian a centrocampo.

fonte:corrieredellosport