Positano, truffatori di anziani in azione: i dettagli dopo la nostra anteprima

Truffatori in azione a Positano. Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato un’operazione dei Carabinieri che si sono precipitati in direzione Positano dopo la segnalazione della presenza di alcuni truffatori di anziani, ora ecco i dettagli dell’accaduto.

La truffa messa in atto è stata la solita, ovvero quella del finto corriere. A cadere nel tranello un’anziana donna la quale si è vista presentare a casa dei finti corrieri che dovevano consegnarle un pacco: il tutto, come sempre accade, dopo che la donna aveva ricevuto una telefonata da parte del truffatore, il quale si spacciava per il nipote, che l’avvertiva di consegnare 1000 euro al corriere in cambio di un pacco da destinare.

Una volta accortosi dell’imbroglio, la malcapitata ha avvertito i Carabinieri, i quali però non sono riusciti ad intercettare i malviventi, in quanto erano passate già alcune ore: ora si spera nelle immagini di videosorveglianza in strada.