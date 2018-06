In esclusiva: il Rapper Gué Pequeno torna a Positano

Gué Pequeno, nome d’arte di Cosimo Fini, è un rapper di fama nazionale e l’anno scorso, precisamente in estate nel mese di Agosto, venne al Music On The Rocks, famosa discoteca di Positano, posizionata sulla spiaggia del paese più attraente della Costiera Amalfitana. Positano si caratterizza, oltre che per lo splendido panorama che si può ammirare da molti lati, anche per la movida giovanile notturna differente da molti paesi della Costa D’Amalfi e stimolata anche grazie alla presenza della prestigiosa location appena citata, unica nel suo genere.

Gué Pequeno, alias Cosimo Fini

Da poco in uscita in tutte le librerie la sua autobiografia dal nome “Guérriero” pubblicata da Rizzoli. Il rapper si racconta nel libro come uno che camminava con i delinquenti e con i Signori allo stesso tempo. La sua famiglia risalta dal punto di vista culturale in quanto costituita da giornalisti e scrittori. Se vogliamo dirla tutta il suo mondo non si distacca da quello lì, la musica rap richiede una grande conoscenza della lingua italiana ed anche una buona cultura generale per quanto concerne i collegamenti da poter esplicare nelle rime. E’ un modo di scrivere sicuramente diverso rispetto a quello che serve per poter scrivere un articolo di giornale o una recensione ma pur sempre rimane un modo di scrivere tra l’altro piuttosto difficile dato che bisogna ricavarne più rime possibili.

Ecco, parlando delle rime, le sue risultano essere piuttosto taglienti ed esplicite. Caratteristica molto apprezzata dai suoi fans poichè dimostra di non avere peli sulla lingua. Riportiamo una frase che conferma ciò, ovvero di non avere molti freni inibitori e di voler rivendicare la libertà di parola e di polemica, quando è giusto scatenarla. La frase in questione arriva direttamente da una sua canzone uscita di recente dal titolo:”Come se fosse normale” in cui afferma: “dare il microfono a me è come se fosse illegale.”

Un rapper che non smette mai di sorprendere per il suo andare contro la massa. Risulta essere vincitore di numerosi premi, tra cui ricordiamo l’album Gentleman con il quale ha vinto due dischi di platino e venduto oltre 100.000 copie.

In esclusiva per Positanonews, il manager e suo amico Emiliano Ronchi, afferma che il rapper sarà di scena anche quest’anno nella splendida Positano con data a sorpresa! Pertanto invitiamo tutti i nostri gentili lettori a seguire gli aggiornamenti sulla nostra testata per saperne di più nell’immediato futuro!