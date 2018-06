Campania, la Regione ordina il divieto di bruciatura contro gli incendi boschivi

La Regione Campania con decreto n.156 del 19 giugno, in ottica di prevenzione degli incendi per la stagione 2018, ha diramato il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole in terreni, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali. Il documento, diffuso da Palazzo Santa Lucia, applica tale provvedimento a partire dal 15 giugno e fino al 30 settembre.

Nel documento si invita i Prefetti a fare obbligo ai sindaci di emanare apposite ordinanze, che prendono in riferimento le disposizioni predisposte dalla Regione. Dopo il piano di prevenzione anti-incendio varato dal governatore Vincenzo De Luca, questo rappresenta un altro tassello importante per la lotta all’incendio, date le condizioni climatiche che vanno a verificarsi durante l’estate e conoscendo che la nostra area è storicamente soggetta agli incendi: resta ancora vivo l’amaro ricordo degli incendi dell’estate scorsa, che hanno mietuto migliaia di ettari di verde tra le due costiere.