E’ morto John Stride il “Romeo” di Zeffirelli, era stato anche a Positano

E’ morto a 86 anni l’ attore britannico John Stride, celebre interprete teatrale del repertorio di William Shakespeare,

protagonista “storico” sul palco della National Theatre Company di Londra sotto la guida di Laurence Olivier, è morto all’età di 81 anni. L’annuncio della scomparsa a funerali avvenuti è stato dato dalla famiglia alla stampa londinese.

Dopo l’esordio con la Old Vic Company, Stride divenne famoso nel ruolo di Romeo, a fianco di Judi Dench nel ruolo di Giulietta, in un celebre allestimento del dramma shakesperiano a Londra nel 1960 con la regia di Franco Zeffirelli. La sua memorabile interpretazione di Romeo ebbe grande successo e gli consentì di intraprendere una tournée mondiale. Come tanti attori era stato a Positano in Costiera amalfitana nella Villa Tre Ville del regista fiorentino .

Per tutti gli anni ’60 Stride è stato uno dei più eminenti interpreti shakespeariani, vestendo anche i panni di Otello, Amleto e Macbeth, diretto dai maggiori registi. Stride è apparso anche in tv e al cinema. Recitò anche nella versione cinematografica (1971) di “Macbeth”, diretto da Roman Polanski.