NA 13/4/18 presso Club Angels pres.to “Divertiamoci insieme” cena spettacolo di Elena Sansone

Venerdì 13 Aprile u.s. presso il club Angels (ex Bingo) in via Caravaggio 74, gremito di pubblico, Elena Sansone ha presentato “Divertiamoci insieme”una cena spettacolo per la sua organizzazione e regia.

L’incontro è stato aperto da Arturo Bono con il benvenuto agli ospiti ed è proseguito con un ventaglio di sketch recitati da Arturo Bono, Antonio Miceli ed Elena Sansone. Tante canzoni cantate da Elena Sansone e Antonio Miceli in parte su basi musicali e parte accompagnate dal maestro Luigi De Stefano che a sua volta ha suonato e cantato brani di canzoni napoletane, hanno arricchito la serata.

Ogni numero dello spettacolo è stato applaudito dalla platea che alla fine ha premiato i protagonisti con applausi all’unisono.

Hanno partecipato: Elena Sansone, Arturo Bono (anche come presentatore), Antonio Miceli e il maestro Luigi De Stefano.

Ha fatto seguito una cena apprezzata dagli ospiti che si sono poi esibiti sino a tarda ora in piacevoli danze.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews