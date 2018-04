Disable friendly evenings Stasera cucino Anch’io Cena benefica

il 16 aprile 2018 in collaborazione con lo chef Antonino Esposito del Ristorante Acqua e sale stiamo organizzando la prima delle “Disable Friendly evenings… stasera cucino anch’io” che vedrà protagonisti alcuni dei nostri ragazzi.

Perché “Disable Friendly evenings” ? La Cooperativa Oltre i sogni sta provando da anni a dare spazio ed opportunità concrete ed ulteriori ad i propri utenti basti pensare a tutte le iniziative realizzate fino ad oggi, come il “ Pranzo è servito” realizzato presso l’istituto San Poalo, i mercatini natalizi realizzati presso il Parco Ibsen, l’avviato laboratorio di ceramica per oggettistica ed articoli da regalo ecc. Questa iniziativa segna la svolta; un gruppo dei nostri ragazzi sarà pioniere con noi in questa significativa avventura. Saranno tutti all’opera: ci sarà chi curerà la preparazione di segnaposti in ceramica realizzati presso il Centro Gli Aquiloni, chi si occuperà della pubblicizzazione dell’evento, chi si occuperà della mise en place, chi accoglierà gli ospiti, chi ancora cucinerà per voi insieme allo staff dello chef Antonino Esposito, chi infine servirà ai tavoli.

Perché “Acqua e sale”? La collaborazione con lo chef Antonino Esposito nasce quasi per caso ma l’incontro con lui è stato esplosivo. I folli di Oltre i sogni hanno trovato in questo grande professionista un uomo dal grande cuore, una persona accogliente, simpatica, intraprendente, una che si è fatta da sola credendo sempre in nuovi progetti, sempre pronta ad accogliere le nostre proposte. Vorremmo che questa fosse la prima di una serie di iniziative di condivisione.

Perché devi essere a cena con noi il 16 aprile 2018? Perché spendendo solo 25,00 euro a persona oltre a gustare piatti della tradizione napoletana godrai di un eccezionale compagnia, sarai accolto da persone straordinaria, darai a persone che non l’avrebbero mai avuta la possibilità di sentirsi protagonisti della serata. Perché noi crediamo che tutti possono essere attori della propria vita se il mondo gli da una possibilità. Ultimo ma non meno importante il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto della giostra inclusiva da collocare nel parco Ibsen per la quale sono già stati raccolti euro 1587,00.

Come acquistare i biglietti? I biglietti saranno venduti in prevendita entro il 13 aprile 2018 e comunque fino ad esaurimento posti, presso il Ristorante Acqua e sale, presso la sede della Cooperativa Oltre i sogni, e/o attraverso i soci e gli operatori della Cooperativa.

Vi Aspettiamo numerosi per donare e ricevere un sorriso.

Lo staff di

Oltre i Sogni e Acqua e Sale