Conca dei Marini, via alla linea di trasporto pubblico locale: attiva da maggio

Conca dei Marini: via alla linea di trasporto pubblico locale per i mesi estivi, e questa volta non solo per luglio e agosto, ma si punta al periodo maggio-ottobre. Nel maggio 2017, infatti, il Comune ha provveduto ha produrre una deliberazione con la quale si istituiva in estensione alla linea già approvata dalla Regione Campania, il servizio di trasporto pubblico locale aggiuntivo per l’intera stagione estiva, periodo 1° maggio – 31 ottobre. La documentazione è stata inviata alla Regione Campania e alla Provincia di Salerno, le quali non si sono pronunciate per il termine di 60 giorni e quindi, secondo la legge Regionale del marzo 2002, il parere risulta favorevole.

In questa decisione è stato fondamentale il fatto che siano intervenute nuove esigenze dovute alla crescente domanda di mobilità nella stagione estiva caratterizzata dalla presenza di numerosi turisti e visitatori. L’incremento delle attività extralberghiere, aumentate a dismisura, hanno determinato un considerevole aumento delle presenze turistiche nel territorio per tutta la stagione estiva, specie nel periodo da maggio ad ottobre. Un intervento che, quindi, era necessario sul territorio.