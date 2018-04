Caos e disagi nella viabilità tra Montepertuso e Positano per asfalto e segnaletica. Stop fino al primo maggio

Caos e disagi nella viabilità tra Montepertuso e Positano per asfalto e segnaletica siamo alla fine. Questa notte si dovrebbe completare l’asfalto per Montepertuso , strada in parte della provincia di Salerno , dopo i lavori per la fibra della telecom e finalmente sono state fatte le strisce per la Statale Amalfitana 163 , Via Guglielmo Marconi, dopo aver fatto Via Pasitea “Dopo questa notte non ci saranno più lavori , termineremo dopo il ponte del primo maggio. Ci scusiamo per i disagi ma è necessario per migliorare il paese , purtroppo abbiamo avuto dei problemi per la pioggia”, ci dice l’assessore Raffaele Guarracino. L’altro ieri il disagio massimo, con porteste arrivate in redazione per auto bloccate per circa tre ore lungo la strada di Montepertuso, via Monsignor Vito Talamo, a causa dei lavori per il rifacimento dell’asfalto e l’inserimento della fibra ottica. La strada non è ufficialmente chiusa, l’ordinanza parla di una semplice parzializzazione della carreggiata eppure sembra che ieri ci siano stati evidenti disagi. Pertanto si consiglia di evitare il transito oltre la mezzanotte per non restare imbottigliati nel traffico. La manutenzione ordinaria continuerà per questa notte ci sarà poi una sospensione della messa in opera fino al ponte del primo maggio.

Al contempo lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla Statale Amalfitana, via Guglielmo Marconi, nel tratto di strada compreso tra il fioraio ed il bivio di Montepertuso si sono conclusi. Ringraziamo la polizia municipale e in particolare Cecilia per la disponibilità mostrata nel darci informazioni.