Amalfi parcheggio abusivo alla darsena e a Vettica cacciati residenti dai B & B

Amalfi sequestrato dalla polizia municipale dopo una denuncia il parcheggio sulla Darsena in un’area dismessa da un vecchio albergo altera in gestione una società di servizi. Il parcheggio però non era autorizzato a quanto sembra. Ma per i posti auto sono tempi grami i residenti di vettica di Amalfi hanno segnalato a positanonews che non riescono a trovare più posti per Kilari bed and breakfast occupano dal i posti con le auto dei propri clienti e a volte pare Se diventano pure