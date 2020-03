25 marzo : l’Annunciazione dell’arcangelo Gabriele

Da Minori in Costiera amalfitana Gaspare Apicella ci ricorda la ricorrenza del giorno. L’Annunciazione è l’annuncio del concepimento verginale di Gesù, fatto a Sua Madre Maria dall’arcangelo Gabriele.

La Chiesa cattolica celebra questo evento ogni anno il 25 di marzo . Come ogni data relativa agli eventi dell’infanzia di Gesù, anche quella del 25 marzo è stata stabilita in riferimento a quella del Natale.

La tradizione della Chiesa è unanime nel riconoscere nell’annuncio a Maria l’inizio della storia della definitiva ed eterna alleanza.

L’Annunciazione è anche il primo dei 20 misteri che costituiscono la preghiera del Rosario nel quale sono meditati i Misteri della vita di Gesù e di Maria, cominciando infatti dall’Annunciazione.

La tradizione identifica la casa di Maria, in cui avvenne l’Annunciazione, con la grotta che si trova nella cripta della basilica dell’Annunciazione a Nazaret. La casa era costituita da una parte scavata in roccia e da un’altra in muratura. Questa parte alla fine del XIII>° sec. venne trasferita prima a Tersatto (Croazia) e poi a Loreto (Marche) per sicurezza contro eventuali invasioni. La Santa Casa, trasportata secondo tradiziione in volo, miracolosamente, dagli Angeli, ora si trova all’interno della

basilica di Loreto.