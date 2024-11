Piano di Sorrento, il cordoglio dell’ex sindaco Vincenzo Iaccarino per la scomparsa di Peppe di Otranto

Lutto a Piano di Sorrento per la scomparsa di Giuseppe di Otranto. Tra i messaggi di cordoglio anche quello dell’ex sindaco Vincenzo Iaccarino con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Se n’è andato in punta di piedi nel giorno della festa del Santo Patrono il caro don Peppe Di Otranto, una delle ultime espressioni di quella Piano commerciale che ha fatto la storia imprenditoriale della nostra città. Don Peppe lo ricordiamo tutti, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso, nel suo negozio su Corso Italia dove con le sorelle e i nipoti accoglieva con un sorriso chiunque entrasse nel suo esercizio cercando di soddisfare le richieste di tutti. E’ stato anche consigliere comunale a Piano di Sorrento negli anni 80, un’esperienza vissuta alla stregua di una testimonianza del valore del commercio carottese per il presente e il passato del nostro Paese. Lo ricordiamo con affetto e siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore per la sua scomparsa».