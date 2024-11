Operazione viabilità e sicurezza a Meta, da oggi in vigore le targhe alterne. Il sindaco: “A breve anche i vigili urbani per controllare la movida”. In vigore da oggi, venerdì 1 luglio 2022, le targhe alterne a Meta. Il provvedimento, che ha carattere sperimentale per i mesi di luglio ed agosto, è attivo solo dal venerdì alla domenica ed interessa la rete viaria a valle del corso Italia, quindi non la strada che porta direttamente a Piano di Sorrento e Sant’Agnello. Possono circolare senza limitazioni solo i residenti a Meta, i mezzi pubblici ed i bus turistici, veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, medici in servizio e clero, furgoni per il carico e scarico delle merci, i clienti di ristoranti e strutture ricettive del territorio comunale e le auto per il trasporto di diversamente abili munite dell’apposito contrassegno. Per gli altri via libera in base alla data: l’1 le targhe dispari, il 2 le pari e così via.

“Con ordinanza N.102 Del 23 06 2022 a partire dal 1 luglio ho disposto la regolamentazione del traffico veicolare a targhe alterne nel Centro Urbano – ha annunciato il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito -. Si precisa che l’accesso è consentito alle targhe il cui numero finale coincide con il giorno calendarizzato (es.: il primo luglio potranno circolare i veicoli il cui numero finale della targa è dispari, Sabato 2 luglio potranno circolare i veicoli il cui numero finale della targa è pari, e cosi via). Naturalmente vi preciso che i residenti ed altre categorie elencate in ordinanza sono escluse dall’applicazione del dispositivo”.

Questa mattina abbiamo sentito le parole del sindaco di Meta, Giuseppe Tito: “Sono stato spinto da un ragionamento molto semplice: in questo periodo si parla tanto di problema di viabilità e di afflusso enorme di macchine, motorini, ncc, che affliggono la penisola sorrentina. All’interno del mio comune ho voluto dare un segnale. Io sono convinto che il tavolo che abbiamo costituito con il Prefetto possa portare dei grandi risultati, non solo per migliorare la viabilità e la mobilità sul territorio, ma soprattutto anche per un discorso di sicurezza. Con i sindaci c’è un tavolo aperto. Io, in via sperimentale per i mesi di luglio e agosto, sono convinto che vedremo i risultati, anche perché viviamo già esperienze sui comuni limitrofi della costiera amalfitana che utilizzano il discorso delle targhe alterne. Defluire al meglio la presenza sui territori, questo è l’obiettivo”.