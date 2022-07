Targhe alterne a Meta da oggi in vigore : ecco l’ordinanza

Targhe alterne a Meta da oggi in vigore. Il provvedimento, che ha carattere sperimentale per i mesi di luglio ed agosto, è attivo solo dal venerdì alla domenica ed interessa la rete viaria a valle del corso Italia. Quindi non la strada che porta direttamente a Piano di Sorrento e Sant’Agnello. Qui i sindaci della Penisola Sorrentina non hanno ancora deciso cosa fare, in ogni caso deve essere il Prefetto di Napoli a disporne il divieto.

Possono circolare senza limitazioni solo i residenti a Meta, i mezzi pubblici ed i bus turistici, veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, medici in servizio e clero, furgoni per il carico e scarico delle merci, i clienti di ristoranti e strutture ricettive del territorio comunale e le auto per il trasporto di diversamente abili munite dell’apposito contrassegno. Per gli altri via libera in base alla data: l’1 le targhe dispari, il 2 le pari e così via.

“Con ordinanza N.102 Del 23 06 2022 a partire dal 1 luglio ho disposto la regolamentazione del traffico veicolare a targhe alterne nel Centro Urbano – ha annunciato il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito -. Si precisa che l’accesso è consentito alle targhe il cui numero finale coincide con il giorno calendarizzato (es.: il primo luglio potranno circolare i veicoli il cui numero finale della targa è dispari, Sabato 2 luglio potranno circolare i veicoli il cui numero finale della targa è pari, e cosi via). Naturalmente vi preciso che i residenti ed altre categorie elencate in ordinanza sono escluse dall’applicazione del dispositivo”.

Ricordiamo che il sabato e la domenica sono in vigore le targhe alterne in Costiera amalfitana con una differenza. Sulla S.S. 163 Amalfitana da Positano a Vietri sul mare vi è il divieto di circolazione per le targhe dispari nei giorni dispari e per le targhe pari nei giorni pari, esattamente il contrario di quello che ha previsto Meta. Dalla Provincia di Napoli domani si passa con il pari , almeno per Meta, se poi si arriva in provincia di Salerno non si passa.