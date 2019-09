Vico Equense, il sindaco Buonocore nomina cinque tecnici per la Commissione Sismica

Vico Equense, Penisola Sorrentina. Il Sindaco Andrea Buonocore ha ufficializzato le nomine la commissione sismica comunale, che sarà composta da cinque tecnici (un geologo, tre ingegneri e un geometra) che dovranno esaminare le regolarità sismiche degli edifici. Ad agosto 2018, c’è stata l’introduzione della legge regionale numero 28, al comma 50 dell’articolo 1, che ha apportato una modifica alla legge 9/83 sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio e del rischio sismico (Bollettino ufficiale degli atti della Regione Campania (BURC) n. 57 dell’8 agosto 2018, la Legge Regionale n. 28, il cui art.1, comma 50, ha introdotto una modifica all’art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)). Modificando, sostanzialmente, la formazione delle commissioni sismiche comunali, che ora devono essere composte da 3 tecnici “con comprovata esperienza in collaudi sismici”, ingegneri o architetti più un geologo e un geometra. Quest’ultimi, però, esclusivamente con la facoltà di “esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali”. Nel giugno scorso la giunta regionale ha deliberato il trasferimento ai Comuni delle attività in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, competenze che sono state delegate anche al Comune di Vico Equense. L’ultimo step di questo iter è stata l’approvazione della short-list di professionisti idonei, da cui si è attinto per la nomina dei componenti della commissione comunale che dovrà vagliare le pratiche riguardanti la sicurezza degli edifici in caso di terremoto, rilascio le autorizzazioni. Tra le candidature pervenute, il Sindaco Buonocore ha individuato i cinque professionisti: si tratta degli ingegneri Giovanni Cuomo, Michele Ercolano e Daniele Mauro, del geologo Luigi Starace e del geometra Francesco Apuzzo. L’annuncio della nomina dei tecnici, che resteranno in carica per tre anni, è arrivato nei giorni scorsi. La commissione sismica di Vico Equense inizierà il proprio lavoro tenendo alta l’attenzione sulle strutture che rientrano tra le proprietà dell’Ente, partendo dagli edifici scolastici. La commissione si interfaccerà con il sindaco e con i responsabili dell’ufficio tecnico, nello svolgimento delle proprie attività.