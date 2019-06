Salerno. Ministro Tria firma il Decreto Interministeriale per la gestione dell’Aeroporto Costa d’Amalfi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FILT CAMPANIA E BASILICATA sull’aeroporto Costa d’Amalfi.

Con la firma del Ministro Tria finalmente si perfeziona il Decreto Interministeriale per la gestione totale dell’Aeroporto di Salerno.

La conclusione di questo complicato iter è stata possibile grazie alle sollecitazioni di un intero territorio ed all’impegno costante della Filt CGIL che in più di un’occasione ha messo al centro della sua azione lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno, così come avvenuto lo scorso 17 Aprile con l’iniziativa svolta alla Camera di Commercio durante la quale si preannunciò la mobilitazione generale

nel caso in cui i tempi si fossero ulteriormente allungati.

Occorre ora vigilare e sollecitare l’avvio delle opere infrastrutturali e di tutti gli ulteriori atti necessari per rendere al più presto operativa la rete aeroportuale campana.

Sarebbe, inoltre, opportuno evitare presuntuose e pretestuose rivendicazioni di risultati come quelle che registriamo da parte di esponenti del M5S che non abbiamo mai incrociato e mai sentito durante questo complicato percorso.