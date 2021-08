Giornate di fuoco, non solo metereologico, ma anche tra eventi, musica , jazz, classica e in Chiesa. La Festa dell’Assunta è sentita e celebrata un pò in tutti i comuni della Penisola. Concerto all’alba di domenica 15 in Villa Fondi e sul sagrato dell’Annunziata di Vico Equense. Il ferragosto si concluderà con i fuochi della Pirotecnica Sorrentina alle 23.00.

Sabato 14 agosto

Villa Fiorentino Sabato 14 agosto 2021, ore 20,30 presso la splendida locazione di Villa Fiorentino Sorrento C.so Italia, si svolgerà la seconda serata della manifestazione ” Stelle del Mediterraneo “, musica, danza, teatro

Tra gli ospiti : Alessandra Guastafierro, tra le compagnie di danza: Protagonisti ballet, la compagnua di Patty Schisa, École et le ballet, Ateneo della danza con il solista Luigi Tamburruni e Luisa Lojo interprete di flamenco

Organizzazione: Mar.Raf di Mario Pandolfi

Melios International di Dante Mariti.

Comune Sorrento – Assessorato Turismo e Spettacolo e Fondazione Sorrento sostengono il progetto.

Presentano la serata:

Rossella Di Martino e Gigi Maresca

Vico Equense per Vico in Jazz alle ore 21.30 nel Chiostro del Paradiso -Francesco Marziani Trio

Positano. Vicoli in Arte- Sud Medina sul sagrato della Chiesa Madre

Vico Equense . Festa dell’Assunta e canto dell’Akatistos alla vigilia.

Nerano Massa Lubrense. il sassofono di Rocco di Maiolo eccheggerà per tutta la baia alle ore 21.00

Casarlano Festa dell’Assunta con Pane e melone

Agerola -sul sentiero degli Dei- Festival dell’Alta Costiera amalfitana. la notte del Monte Tre Calli

Domenico 15 agosto

Monte Tre Calli concerto all’Alba con Arisia

Piano– Villa Fondi . alle ore 04.45 Concerto all’alba,

Sorrento. ore 23.00 FUOCHI DI ARTIFICIO A MARE sponsorizzati da vari alberghi

