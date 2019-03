In questo fine settimana speciale, la coda del carnevale accarezza l’8 marzo, e le mimose sono investite dal primo concerto Pasquale. Francesca Maresca apre la serata dell’8 marzo e il fine settimana con un concerto alle 18.00 presso la sala consiliare del comune di Sorrento, intanto arrivano i primi motociclisti del Furbinentreffen 20 edizione, a Termini e a Maiori ancora sfilate di carri di carnevale. A Ravello l’antico mestiere del “maciarenaro”, colui che costruisce le macerine , muretti a secco, importantissimi per il paesaggio e la tenuta del territorio, viene insignito e rievocato per il restauro di quelli esistenti, un corso di laurea. Se vi trovate a passare per Mortora San Liborio, alle finestre troverete appese il fantoccio femminile della Quaresima, come nella tradizione antica del borgo. Presso la Chiesa dei Servi di Maria a Sorrento, convegno della associazione DELACATO e l’INNER Wheel nella sala consiliare dibatte sull’Osteoporosi. In Villa Fiorentino inaugura la mostra di Nico Taminto sabato 9 marzo.

Stamattina si è tenuto a Villa Fiorentino, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, un reading a cura dell’attrice Cinzia Mirabella e dell’ attore sorrentino Marco Palmieri, con l’associazione Fratelli DiVersi.

Sono stati letti brani tratti dalle “Confusioni” di Ackbourn, “Allegretto perbene ma non troppo” di Ugo Chiti, “Quella vacca di Nonna Papera” di Claudio Bisio, “Il mio cuore nelle tue mani” di Manlio Santanelli e la “Medea” di Soflocle, nonche’ la poesia “Le Donne” di Alda Merini e ” Tieni sempre presente” di Madre Teresa di Calcutta.

Sono intervenuti gli allievi di V del Liceo Salvemini di Sorrento, accompagnati dalla prof.ssa Rajola allo scopo di sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui temi del rispetto dell’ essere femminile, in questa giornata fortemente simbolica.

lucio esposito